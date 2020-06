Die Schauspieler Claus Biederstaedt und Jürgen Holtz sind tot.

Biederstaedt starb bereits am Donnerstag im Alter von 91 Jahren, wie seine Familie bestätigte. Er war in den 1950er Jahren mit Filmen wie "Charleys Tante" an der Seite von Heinz Rühmann berühmt geworden. In den 1960er und 1970er Jahren wirkte Biederstaedt in mehr als 200 Fernsehproduktionen mit, unter anderem in Serien wie "Derrick", "Die Schwarzwaldklinik" oder "Der Alte". Auch als Synchronsprecher war Biederstaedt erfolgreich, unter anderem lieh er Hollywood-Größen wie Marlon Brando, Yves Montand und Paul Newman seine Stimme.



Jürgen Holtz starb nach Angaben des Berliner Ensembles gestern im Alter von 87 Jahren. Er arbeitete an mehreren großen deutschen Theatern und war ebenfalls im Fernsehen zu sehen. Unter anderem spielte er den nörgelnden Frührentner "Motzki" in der gleichnamigen Serie aus dem Jahr 1993.