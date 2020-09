Der französische Schauspieler Michael Lonsdale ist tot.

Er starb im Alter von 89 Jahren in Paris. In seiner rund 60-jährigen Karriere trat Lonsdale in etwa 200 Kino- und TV-Filmen und Theaterstücken auf. Er drehte unter anderem mit Orson Welles und François Truffaut. Seinen Durchbruch schaffte er 1968 mit den Truffaut-Filmen "Die Braut trug Schwarz" und "Geraubte Küsse". Lonsdale spielte auch im James-Bond-Film "Moonraker" von 1979 mit.

