Der Schauspieler Tilo Prückner ist tot.

Er starb in der vergangenen Woche im Alter von 79 Jahren, wie seine Agentin der Deutschen Presse-Agentur sagte. Prückner spielte im Laufe seiner Karriere in einer Vielzahl von Produktionen mit, darunter als Kommissar in "Tatort"-Filmen und in der Serie "Adelheid und ihre Mörder". Zuletzt war er in der ARD-Vorabendserie "Rentnercops" und in Filmen der "Kommissarin Lucas"-Reihe zu sehen.