Die Schauspielerin Irm Hermann ist tot.

Sie sei im Alter von 77 Jahren gestorben, teilte ihre Agentin in Berlin mit.



Hermann gehörte zum engeren Kreis um den Regisseur Rainer Werner Fassbinder. Sie wirkte in zahlreichen seiner Filme mit, unter anderem in "Katzelmacher" und "Angst essen Seele auf".