Die französische Regierung hat den Schauspieler Michel Piccoli gewürdigt, der im Alter von 94 Jahren gestorben ist.

Kulturminister Riester erklärte, Piccoli sei ein immenser Darsteller gewesen, der dem Land fehlen werde. Die Schauspielerin Brigitte Bardot, die mit Piccoli vor der Kamera stand, würdigte dessen Talent und seinen Humor.



Michel Piccoli, der einer Mitteilung der Familie zufolge bereits am 12. Mai verstarb, wirkte in mehr als 200 Filmen mit. Er spielte auch am Theater und war als Drehbuchautor und Regisseur tätig. Zu seinen bekanntesten Filmen zählen "Die Verachtung", "Tagebuch einer Kammerzofe", "Der diskrete Charme der Bourgeoisie", "Das große Fressen" und "Belle de Jour".