Nach Ohrfeigen-Eklat

Will Smith ohrfeigt den Moderator der Acadamy Awards in Hollywood, Chris Rock. (dpa/Chris Pizzello)

Smith habe mit seinem Verhalten bei der Oscar-Gala gegen die Verhaltensrichtlinien der Academy of Motion Picture Arts and Sciences verstoßen. Am 18. April solle über eine mögliche Diziplinarmaßnahme entschieden werden hieß es. Als mögliche Folge drohe Smith beispielsweise der Ausschluss aus dem Filmverband.

Der Schauspieler sei während der Oscar-Verleihung am vergangenen Sonntag aufgefordert worden, die Veranstaltung zu verlassen, nachdem er Moderator Chris Rock auf der Bühne geohrfeigt hatte. Smith sei dieser Aufforderung aber nicht nachgekommen.

Er hatte Rock ins Gesicht geschlagen, nachdem dieser sich über die Frisur von Smith' Frau lustig gemacht hatte. Kurz nach dem Eklat erhielt er den Oscar für die beste Hauptrolle in "King Richard".

Diese Nachricht wurde am 31.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.