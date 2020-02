Gut eine Woche vor Beginn der Internationalen Filmfestspiele in Berlin sind das gesamte Programm und die Gästelisten erschienen.

Erwartet werden unter anderem US-Politikerin Hillary Clinton und die Schauspieler*innen Johnny Depp, Javier Bardem, Elle Fanning und Salma Hayek, wie die Berlinale ankündigte. Eröffnet werden die Filmfestspiele am 20. Februar.



Erstmals sollen Kinos in vier deutschen Städten die Eröffnungsgala übertragen. In Häusern in Hamburg, München, Essen und Halle soll anschließend dann auch der Eröffnungsfilm "My Salinger Year" mit Sigourney Weaver gezeigt werden. Die Berlinale hat in diesem Jahr eine neue Führungsspitze: Erstmals leiten der Italiener Carlo Chatrian und die Niederländerin Mariette Rissenbeek das Festival.