Der Goldene Löwe des Filmfestivals Venedig geht an das Abtreibungsdrama "L'événement" der französischen Regisseurin Audrey Diwan.

Das Werk erzählt von einer jungen Frau, die Anfang der 1960er Jahre in Frankreich illegalerweise abtreiben möchte. Es ist der sechste Goldene Löwe der Festivalgeschichte, der an das Werk einer Filmemacherin vergeben wird. Auch im Vorjahr gewann eine Frau: Chloé Zhao mit "Nomadland".



Der Große Preis der Jury, die zweitwichtigste Auszeichnung des Festivals, ging an "È stata la mano di Dio (Die Hand Gottes)". Darin erinnert sich der Italiener Paolo Sorrentino an seine Jugend in Neapel. Die Neuseeländerin Jane Campion, die einst mit "Das Piano" weltweit Erfolge feierte, nahm für das Brüderdrama "The Power of the Dog" die Auszeichnung für die beste Regie entgegen.



Als beste Schauspielerin ehrte die Jury die Spanierin Penélope Cruz für "Madres paralelas". In dem Drama von Pedro Almodóvar spielt die 47-jährige Oscarpreisträgerin eine von zwei Müttern, die ungeplant schwanger werden. Die Auszeichnung für den besten Schauspieler ging an John Arcilla für das philippinische Korruptionsdrama "On the Job: The Missing 8" von Erik Matti.



Zu Beginn des Festivals hatte bereits der italienische Schauspieler und Regisseur Roberto Benigni einen Goldenen Löwen erhalten, und zwar für sein Lebenswerk. Das Filmfest Venedig ist das älteste der Welt. Im diesjährigen Wettbewerb hatten 21 Werke um die Preise konkurriert.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.