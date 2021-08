Beim Filmfest von Locarno geht der Hauptpreis Goldener Leopard in diesem Jahr an die Sozialstudie "Vengeance is Mine, All Others Pay Cash" ("Die Rache ist mein, alle anderen zahlen bar") aus Indonesien.

In der Ballade vom Leben sogenannter kleiner Leute reflektiert der 43 Jahre alte indonesische Regisseur Edwin die von Gewalt geprägte jüngere Geschichte seines Heimatlandes. Der Preis für die beste Regie im Hauptwettbewerb geht an den US-Amerikaner Abel Ferrara für den Polit-Thriller "Zeros and Ones". Den Spezialpreis der Jury des Hauptwettbewerbs bekommt das Historiengemälde "A New Old Play" des chinesischen bildenden Künstlers und Regisseurs Qi Jiongjiong. Die Russin Anastasiya Krasovskaya wird als beste Schauspielerin in der Milieustudie "Gerda" ausgezeichnet. Mohamed Mellali und Valero Escolar werden gemeinsam als beste Schauspieler in der Arbeiter-Komödie "Sis dies corrents" ("The Odd-Job Men") geehrt.



Die Verleihung aller Preise des 74. Internationalen Filmfestivals von Locarno findet am Abend in einer Open-Air-Gala auf der Piazza Grande des malerischen Urlaubsortes am Schweizer Ufer des Lago Maggiore statt.

