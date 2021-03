Heute startet mit der Berlinale eines der wichtigsten Filmfestivals der Welt - allerdings nur als digitales Branchentreffen. Fachleute und Journalisten können in den nächsten Tagen Filme in einem Internetportal ansehen. Auch das Programm ist in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie deutlich ausgedünnt: Nur 166 Produktionen – knapp die Hälfte gegenüber dem vergangenen Jahr - nehmen teil.

Am Freitag wird bekanntgegeben, welcher Film den Goldenen Bären als wichtigste Auszeichnung bekommt. Im Wettbewerb konkurrieren diesmal 15 Produktionen, darunter das Regiedebüt von Schauspieler Daniel Brühl mit dem Titel "Nebenan", die Literaturverfilmung "Fabian oder Der Gang vor die Hunde" von Dominik Graf oder der Film "Petite maman" der Französin Céline Sciamma.

Berlinale ohne Publikum: "Heftiger Phantomschmerz"

Die Auszeichnung findet in diesem Jahr ohne Gala statt, sondern nur per Pressemitteilung. Die Filmfestspiele in Berlin hatten wegen der Pandemie umplanen müssen - erst im Juni ist ein Nachholtermin mit Publikum geplant. Dlf-Kulturredakteurin Maja Ellmenreich spricht von einem "heftigen Phantomschmerz" in der Branche angesichts der abgespeckten Berlinale. Dennoch sei die Veranstaltung ein wichtiger Impuls.



Der European Film Market der Berlinale, auf dem Produzenten, Vertriebe sowie Rechtehändler Geschäfte machten, sei ein großer Motor für die Filmwirtschaft. "Da die Rhythmen und Zyklen der Branche durch die Schließung der Kinos ordentlich durcheinandergeraten ist, will die Branche zumindest diesen Motor am Laufen behalten", betonte Ellmenreich. Die Filmkritik diene dazu, die Geschäfte zusätzlich anzuheizen.



Die Kinos in Deutschland sind seit Monaten geschlossen. Gestern Abend hatten Kinobetreiber auf ihre Lage aufmerksam - bundesweit ließen sie in ihren Theater das Licht an.



Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals. Deutschlandfunk Kultur wird täglich über die Berlinale berichten. Auch die Dlf-Sendung Corso befasst sich heute ab 15 Uhr mit aussichtsreichen Filmen der diesjährigen Festspiele.

