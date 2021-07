Beim Filmfestival in Cannes ist der französische Beitrag "Titane" mit der Goldenen Palme ausgezeichnet worden.

Die Jury kürte das Fantasy-Drama von Julia Ducournau zum besten Film. Zum zweiten Mal in der Geschichte des Festivals geht die Goldene Palme damit an eine Frau. Den Preis als beste Schauspielerin erhielt die Norwegerin Renate Reinsve für ihren Part in "Julie in 12 Kapiteln". Der US-Amerikaner Caleb Landry Jones wurde für seine Rolle in "Nitram" als bester Schauspieler geehrt.



Mit dem US-Amerikaner Spike Lee war erstmals ein schwarzer Regisseur Jury-Präsident. Die Goldene Ehrenpalme für ihr Lebenswerk hat bereits die amerikanische Schauspielerin Jodie Foster erhalten.



Die Filmfestspiele fanden unter Corona-Auflagen statt und wurden vom Mai in den Juli verschoben. Im vergangenen Jahr war das Festival wegen der Pandemie ganz ausgefallen.

