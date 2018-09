Den Hauptpreis des Filmfestivals in San Sebastian hat der spanische Film "Entre dos aguas" ("Zwischen zwei Wassern") erhalten.

Der mit der Goldenen Muschel ausgezeichnete Regisseur Isaki Lacuesta erzählt darin von einem aus der Haft entlassenen Roma, der in seiner Heimat Andalusien keine Arbeit findet und bald wieder mit dem Drogendealen anfängt. Ihren Spezialpreis verlieh die Jury an die philippinische Produktion "Alpha, the Right to Kill" von Brillante Mendoza. Sie erzählt vom Kampf einer Polizeieinheit gegen Drogen.



Als heimlichen Gewinner des Wettbewerbs bezeichnet der Evangelische Pressedienst den argentinischen Beitrag "Rojo". Er gewann drei Preise: für die beste Regie (Benjamin Naisthat), für den besten Schauspieler (Dariao Grandinetti) und den für die beste Kameraarbeit (Pedro Sotero). Als beste Schauspielerin wurde Pia Tjelta ausgezeichnet. Das Filmfestival von San Sebastian gehört mit Berlin, Cannes und Venedig zu den wichtigsten in Europa.