Chef der Jury der diesjährigen Filmfestival in Cannes wird Oscar-Preisträger Spike Lee.

Die Namen der übrigen Jury-Mitglieder sollen Mitte April mitgeteilt werden, wie die Organisatoren mitteilten. Der 62-Jährige wird in der mehr als sieben Jahrzehnte langen Geschichte der erste Vorsitzende mit schwarzer Hautfarbe sein. In einer Erklärung zeigte er sich "geehrt" davon, als erster Vertreter der "afrikanischen Diaspora" in den USA die Cannes-Jury zu leiten.



Das 73. Festival von Cannes findet Mitte Mai statt. Dann wird auch die Goldene Palme vergeben.