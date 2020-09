Das US-Drama "Nomadland" hat den Goldenen Löwen des Filmfestivals Venedig bekommen.

Das gab die Jury unter der Leitung der australischen Schauspielerin Cate Blanchett bekannt. "Nomadland" stammt von der in China geborenen Regisseurin Chloé Zhao. Der Film handelt von verarmten Menschen in den USA, die in Wohnwagen leben und sich auf die Suche nach Arbeit machen. Die Hauptrolle spielt die zweifache Oscar-Preisträgerin Frances McDormand.



Mit jeweils einem Silbernen Löwen wurden der mexikanische Thriller "New Order" von Michel Franco und das japanische Historiendrama "Wife of a Spy" von Kiyoshi Kurosawa ausgezeichnet.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.