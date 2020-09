Das US-Drama "Nomadland" ist beim Filmfestival in Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet worden. In dem Film über Menschen in US-Trailerparks spielt die zweifache Oscar-Preisträgerin Frances McDormand die Hauptrolle. Der deutsche Beitrag "Und morgen die ganze Welt" von Julia von Heinz ging leer aus.

Die Festival-Jury unter der Leitung der australischen Schauspielerin Cate Blanchett gab die höchste Auszeichnung an den Film der in China geborenen Regisseurin Chloé Zhao am Abend bekannt. "Nomadland" spielt inmitten der wachsenden Gruppe verarmter älterer in Wohnwagen lebender Menschen in den USA, die sich an die letzten Überreste des amerikanischen Traums klammern. Frances McDormand spielt eine verwitwete Frau, die nach der Schließung einer Mine gezwungen ist, ihren Heimatort zu verlassen und sich mit dem Wohnwagen auf die Suche nach Arbeit macht. Dabei wird sie in die Gemeinschaft der Wohnwagen-Reisenden aufgenommen, die sich gegenseitig helfen, das Beste aus ihren Leben zu machen.

Mexikanischer Thriller ausgezeichnet

Der Große Preis der Jury, die zweitwichtigste Auszeichnung des Festivals, ging an den Thriller "Nuevo orden" - auf englisch "New Order". Der mexikanische Regisseur Michel Franco entwirft darin ein düsteres Bild seines Landes in der nahen Zukunft und fokussiert auf die Kluft zwischen Arm und Reich. Den Silbernen Löwen für die beste Regie erhielt das japanische Historiendrama "Wife of a Spy" von Kiyoshi Kurosawa ausgezeichnet.



Als beste Schauspielerin ehrte die Jury die 32-Jahre alte Britin Vanessa Kirby für "Pieces of a Woman". In dem Drama des ungarischen Regisseurs Kornél Mundruczó spielt sie eine Frau, die ihr Kind Momente nach der Geburt verliert. Die Auszeichnung für den besten Schauspieler ging an den Italiener Pierfrancesco Favino für seine Leistung in "Padrenostro", das von einer traumatischen Kindheit im Italien der 70er Jahre erzählt.

Das beste Drehbuch schrieb ein Inder

Den Preis für das beste Drehbuch erhielt Chaitanya Tamhane aus Indien für "The Disciple". Der Spezialpreis der Jury ging an die Produktion "Dorogie Tovarischi!" (engl. "Dear Comrades!") von Regisseur Andrei Konchalovsky



Die sogenannte "Mostra" in Venedig war das erste große internationale Filmfestival in Corona-Zeiten, das nicht nur virtuell stattfand. Wegen der Pandemie gab es allerdings keine Fans am Roten Teppich sowie deutlich weniger Hollywood-Prominenz und Zuschauer in den Kinosälen. Der internationalen Jury gehörte auch der deutsche Filmemacher Christian Petzold an.

