Bei den internationalen Filmfestspielen in Venedig hat der Psychothriller "Joker" des US-amerikanischen Regisseurs Todd Philipps den Goldenen Löwen für den besten Film erhalten.

Der Große Preis der Jury ging an Roman Polanskis Film "An Officer and a Spy". Als beste Schauspieler wurden die Französin Ariane Ascaride für "Gloria Mundi" und der Italiener Luca Marinelli für seinen Part in "Martin Eden" ausgezeichnet. Für die beste Regie wurde der Schwede Roy Andersson für sein Melodram "About Endlessness" geehrt.



Im Wettbewerb hatten in den vergangenen Tagen 21 Beiträge konkurriert.