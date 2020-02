In Berlin beginnt heute die 70. Berlinale.

Die Filmfestspiele werden am Abend mit einer großen Gala eröffnet. Insgesamt konkurrieren 18 Filme um den Goldenen und die Silbernen Bären, die die internationale Jury am 29. Februar verleiht. Als Präsident steht ihr in diesem Jahr der britische Schauspieler Jeremy Irons vor.