In Berlin ist die 70. Berlinale eröffnet worden.

Sie zählt neben Cannes und Venedig zu den wichtigsten Filmfestivals der Welt. Rund 340 Filme werden diesmal gezeigt, davon gehen 18 Produktionen ins Rennen um den Goldenen Bären. Als Präsident steht der Berlinale in diesem Jahr der britische Schauspieler Jeremy Irons vor.



Zu Beginn des Filmfestivals gab es eine Schweigeminute für die Opfer des Anschlags in Hanau. Die Gäste der Eröffnungsgala im Berlinale-Palast am Potsdamer Platz erhoben sich für eine Schweigeminute von ihren Plätzen. "Die Ereignisse in Hanau haben uns alle wirklich sehr betroffen gemacht", sagte die neue Berlinale-Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek. Die Berlinale stehe für Toleranz, Respekt, Offenheit, Gastfreundschaft und wende sich "wirklich gegen Gewalt, gegen Rassismus".