Bei den Internationalen Filmfestpielen in Berlin werden heute die ersten Wettbewerbsbeiträge gezeigt.

Ins Rennen um den Goldenen Bären gehen der Thriller "The Intruder" von der argentinischen Regisseurin Natalia Meta und "Hidden Away" vom italienischen Filmemacher Giorgio Diritti. Zudem stellt der US-Schauspieler Johnny Depp auf der Berlinale seinen neuen Film "Minamata" vor.



Das Filmfestival war gestern mit "My Salinger Year" von Philippe Falardeau eröffnet worden.