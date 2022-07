Der britische Komponist Monty Norman ist gestorben. (Kirsty Wigglesworth/PA via AP)

Er starb in Alter von 94 Jahren, wie auf der Webseite des Musikers mitgeteilt wurde. Der in London geborene Norman begann seine Karriere als Sänger, wechselte aber in den 50er Jahren zur Komposition. Er schrieb Songs für Cliff Richard, Timmy Steel und Bop Hope. Soundtracks schuf er unter anderen für den Science-Fiction-Klassiker "Der Tag, an dem die Erde Feuer fing" und die Filmkomödie "Bob auf Safari". Das James Bond-Thema war Monty Normans bekanntester Einzeltitel.

