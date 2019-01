Der Film "Das melancholische Mädchen" von Regisseurin Susanne Heinrich ist mit dem Max-Ophüls-Preis ausgezeichnet worden.

Beim Filmfestival in Saarbrücken erklärte die Jury, das Filmkunstwerk erzähle in elegantem Ton und ironischer Genauigkeit die Odyssee einer Frau zwischen Kultur- und Identitäts-Überfluss. - Der Max-Ophüls-Preis ist mit 36.000 Euro dotiert. Insgesamt traten 62 Filme in den Wettbewerben an.