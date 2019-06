Ganz ernst gemeint sind sie nicht, die MTV-Filmpreise. Das zeigt sich schon daran, dass die Auszeichnungen als rot-goldener Popcornbecher überreicht werden.

Eine große Gala gibt es aber trotzdem jedes Jahr in Los Angeles. Dabei wurde dieses Mal das Superhelden-Epos "Avengers: Endgame" als bester Film ausgezeichnet, und Josh Brolin wurde "Bester Bösewicht" für seine Rolle darin.



Preise gingen außerdem an Lady Gaga ("A Star is Born") und Sandra Bullock ("Bird Box") für ihre schauspielerischen Leistungen. Auch Elisabeth Moss wurde geehrt, für ihre Rolle in der Serie "The Handmaid's Tale".



Die Preisträgerinnen und Preisträger werden von Fans im Internet bestimmt. Die MTV Movie & TV Awards finden absichtlich außerhalb der klassischen Auszeichnungssaison rund um den Oscar statt. Gefeiert werden meist Blockbuster und der Geschmack der jüngeren Generation.