Der Spielfilm "Systemsprenger" von Nora Fingscheidt geht als deutscher Beitrag ins Rennen um den Academy Award, den Oscar.

Er wurde unter sieben Bewerbern als Kandidat für die Kategorie bester nicht-englischsprachiger Film ausgewählt. Dies teilte German Films, die Auslandsvertretung des deutschen Films, in München mit.



Der Film war auf der vergangenen Berlinale mit einem Silbernen Bären ausgezeichnet worden. "Systemsprenger" handelt von einem gewalttätigen Mädchen, das von einer Unterbringung in die nächste geschoben wird und das Jugendhilfe-System an seine Grenzen bringt.