Der Norweger Halvor Egner Granerud macht sich Hoffnungen auf den gesamtsieg (Archivbild). (IMAGO / Sven Simon / Frank Hoermann )

Der norwegische Skispringer Halvor Egner Granerud geht als Spitzenreiter mit deutlichem Vorsprung in den Wettkampf in Bischofshofen. Er will sich erstmals in seiner Karriere den goldenen Adler für den Gesamtsieger sichern.

Für den Wettbewerb auf der Paul-Außerleitner-Schanze sind alle sieben deutschen Springer qualifiziert. Hoffnungen auf den Gesamtsieg können sie sich jedoch nicht mehr machen.

