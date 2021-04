Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass Haushalte in aller Welt viel mehr Geld als sonst gespart haben - nach einem Medienbericht insgesamt rund 5,4 Billionen Dollar.

Das entspricht den Angaben der "Financial Times" zufolge rund sechs Prozent des weltweiten Bruttoinlandsproduktes. Laut dem Bericht geht es um zusätzliche Einsparungen im Vergleich zum Konsumverhalten von 2019. Hinzu kommt eine wachsende Zuversicht bei Kundinnen und Kunden, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht.



Beides zusammen genommen könnte laut der "Financial Times" zu einem deutlichen Anstieg der Ausgaben führen, sobald Geschäfte, Bars und Restaurants wieder öffnen. Das Blatt zitiert etwa den Chefökomonem von "Moody's Analytics", Mark Zandi. Demnach könnte die Weltwirtschaft in diesem und im nächsten Jahr um zwei Prozentpunkte wachsen, wenn nur ein Drittel des zusätzlich Ersparten ausgeben wird. Laut "Moody's" haben allein Haushalte in den USA mehr als zwei Billionen Dollar zusätzlich gespart - und das noch vor dem neuen Corona-Hilfspaket der Regierung von Präsident Biden.



Allerdings gibt es einen Wermutstropfen, und zwar erhebliche soziale Unterschiede. Es sind der Zeitung zufolge vor allem die wohlhabenderen Haushalte, die tatsächlich auch Geld zurücklegen konnten. Ein Ökonom von Goldman Sachs schätzt, dass fast zwei Drittel des zusätzlich Ersparten in den USA von den wohlhabendsten 40 Prozent der Bevölkerung angesammelt wurde.



Das wirkt sich womöglich kontraproduktiv aus, denn Haushalte mit hohem Einkommen könnten dazu tendieren, das ersparte Geld erst gar nicht auszugeben, sondern zu horten. Der Ökonom Adam Slater von "Oxford Economics" erläutert dazu: Wenn das Ersparte als Vergrößerung des eigenen Reichtums - und nicht als zusätzliches Einkommen - angesehen werde, könnten die erwarteten, zusätzlichen Ausgaben am Ende deutlich geringer ausfallen.

