Damit droht dem DFB eine Steuernachzahlung in zweistelliger Millionenhöhe. Der Deutsche Fußball-Bund hatte die Entscheidung erwartet und Rückstellungen gebildet. Gleichwohl will der Verband Einspruch gegen den Bescheid einlegen, wie es in einer Mitteilung heißt.

Dem DFB wird von den Finanzbehörden im Zusammenhang mit Einnahmen aus der Bandenwerbung der betreffenden Jahre Steuerhinterziehung vorgeworfen. DFB-Schatzmeister Stephan Grunwald hatte bereits Anfang November gesagt, es seien in den beanstandeten Steuererklärungen keine falschen Angaben gemacht worden.