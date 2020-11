Im Wirecard-Skandal hat die europäische Wertpapieraufsicht ESMA der deutschen Finanzaufsicht BaFin Versäumnisse vorgeworfen.

In einem heute veröffentlichten Bericht sprach die ESMA von einer fehlenden Unabhängigkeit. So habe die BaFin das Finanzministerium in einigen Fällen informiert, bevor sie selbst Maßnahmen ergriffen habe. Auch innerhalb der deutschen Finanzaufsicht hätten sich Teile nicht ausreichend abgestimmt, hieß es.



Wirecard war Ende Juni zusammengebrochen, nachdem sich 1,9 Milliarden Euro in der Bilanz als nicht existent herausgestellt hatten. Laut Staatsanwaltschaft sollen Manager die Zahlen mit Luftbuchungen in Asien aufgebläht und damit Verluste im Kerngeschäft kaschiert haben. Banken und Investoren erlitten einen Milliarden-Schaden.

