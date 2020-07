Die FDP hält die Aussagen von Bundesfinanzminister Scholz zum Wirecard-Bilanzskandal im Finanzausschuss des Bundestags für nicht stimmig. Der SPD-Politiker habe in der Sondersitzung zwar viele Fragen beantwortet, jedoch sei es nicht logisch, dass die Finanzaufsicht Bafin die Probleme bei Wirecard ernstgenommen haben und trotzdem nicht gehandelt haben soll, sagte der FDP-Obmann im Finanzausschuss, Toncar.

Scholz hatte zuvor in seiner Befragung das Vorgehen der Bafin verteidigt. Das, was zu tun gewesen sei, sei auch getan worden. Auch Bundeswirtschaftsminister Altmaier stand dem Gremium Rede und Antwort. Der CDU-Politiker sieht bei der Aufarbeitung des Wirecard-Skandals keine Fehler bei der Aufsicht über die Wirtschaftsprüfer. Die Aufsichtsstelle habe sehr früh und zu jedem Zeitpunkt die notwendigen Schritte ergriffen, sagte Altmaier in Berlin. Vor der Sondersitzung verlangte die Opposition, die Rolle der Bundesregierung in dem Skandal müsse aufgeklärt werden. Linkspartei, AfD und FDP fordern einen Untersuchungsausschuss.



Wirecard hatte im Juni Insolvenz angemeldet. Die Staatsanswaltschaft ermittelt gegen die frühere Unternehmensführung wegen bandenmäßigen Betrugs.