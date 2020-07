Der Wirecard-Bilanzskandal treibt die Bundespolitik zunehmend um. Die Aussagen von Finanzminister Scholz, SPD, und Wirtschaftsminister Altmaier, CDU, vor dem Finanzausschuss des Bundestages lösen ein geteiltes Echo aus. Kritik kommt in einer ersten Reaktion von der FDP: die Aussagen von Scholz seien nicht stimmig gewesen, meint der Obmann der Liberalen im Finanzausschuss, Toncar.

Der SPD-Politiker habe in der Sondersitzung zwar viele Fragen beantwortet, jedoch sei es nicht logisch, dass die Finanzaufsicht Bafin die Probleme bei Wirecard ernstgenommen und trotzdem nicht gehandelt haben soll, sagte Toncar. Bundesfinanzminister Scholz dagegen beteuerte erneut, an einer Aufklärung des Bilanzskandals beim Finanzdienstleister Wirecard mitwirken zu wollen.



Der SPD-Politiker sagte nach der stundenlangen Befragung im Finanzausschuss den ARD-Tagesthemen, es sei ein Versäumnis gewesen, dass eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft den Betrug nicht aufgedeckt habe. Nun müsse eine Prüfungsstruktur mit mehr Biss geschaffen werden. Er wolle, dass auch gegen den Willen von Unternehmen Prüfungen veranlasst werden könnten. Wirtschaftsprüfer müssten häufiger wechseln. Außerdem sollten Prüfung und Beratung nicht gleichzeitig durch dasselbe Unternehmen stattfinden können, betonte Scholz.



Auch Bundeswirtschaftsminister Altmaier stand dem Gremium Rede und Antwort. Der CDU-Politiker sieht bei der Aufarbeitung des Wirecard-Skandals keine Fehler bei der Aufsicht über die Wirtschaftsprüfer. Die Aufsichtsstelle habe sehr früh und zu jedem Zeitpunkt die notwendigen Schritte ergriffen, sagte Altmaier in Berlin. Vor der Sondersitzung verlangte die Opposition, die Rolle der Bundesregierung in dem Skandal müsse aufgeklärt werden. Linkspartei, AfD und FDP fordern einen Untersuchungsausschuss.



Wirecard hatte im Juni Insolvenz angemeldet. Die Staatsanswaltschaft ermittelt gegen die frühere Unternehmensführung wegen bandenmäßigen Betrugs.