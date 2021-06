Der parlamentarische Untersuchungsausschuss hat seinen Abschlussbericht zum Fall Wirecard vorgelegt. Der Finanzdienstleister galt jahrelang als Hoffnungsträger - dann folgte der Absturz, mit teils abenteuerlichen Vorfällen. Eine Chronik von 1999 bis heute.

1999

Wirecard wird in München gegründet und konzentriert sich schnell auf den Zahlungsverkehr im Internet. Zu den ersten Kunden gehören vor allem Kasinos und Porno-Seiten, weil diese früh auf den Onlinehandel setzten.



2015

Wirecard legt zumindest nach außen ein spektakuläres Wachstum hin. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft München I macht das Unternehmen aber spätestens ab Ende 2015 Verluste. Deshalb hätten Gründer und Vorstandschef Markus Braun sowie zwei weitere Manager Bilanzsumme und Umsatzvolumen durch Vortäuschen von Einnahmen aufgebläht.

Aufnahme in den Dax

September 2018

Wirecard wird in den Deutschen Aktienindex (Dax) aufgenommen und ersetzt dort die traditionsreiche Commerzbank.



Januar 2019

Die "Financial Times" veröffentlicht binnen mehrerer Wochen drei Artikel, in denen sie Wirecard der Bilanzfälschung beschuldigt. Das Unternehmen habe in Asien seine Bilanzen künstlich aufgeblasen. Die Konzernführung weist die Vorwürfe als haltlos zurück. Der Kurs der Wirecard-Aktie bricht dennoch ein.



Februar 2019

Die Finanzaufsicht Bafin veranlasst eine Sonderprüfung zu Wirecard. Damit beauftragt sie die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR). Dort soll aber nur ein einziger Mitarbeiter für den komplexen Fall zuständig gewesen sein. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) wird über die Ermittlungen informiert.



September 2019

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) setzt sich auf einer China-Reise für den Markteintritt von Wirecard ein.



Oktober 2019

Die "Financial Times" berichtet erneut über Auffälligkeiten bei der Buchhaltung von Wirecard, diesmal im Zusammenhang mit Geschäften in der Golfregion.



November 2019

Die Prüfgesellschaft EY verweigert der Wirecard-Tochter in Singapur das Testat für die Richtigkeit der Jahresbilanz 2017.



April 2020

Die Prüfgesellschaft KPMG veröffentlicht ihren Bericht über die Wirecard-Bilanzen 2016 bis 2018. Die Prüfer beklagen, der Konzern habe ihnen zentrale Dokumente vorenthalten.

Strafanzeige wegen Verdachts der Marktmanipulation

5. Juni 2020

Die Bafin teilt mit, dass sie bei der Staatsanwaltschaft München I Strafanzeige gegen Wirecard wegen des Verdachts der Marktmanipulation gestellt hat. Die Staatsanwaltschaft durchsucht den Firmensitz in Aschheim.



18. Juni

Wirecard muss seinen Jahresabschluss erneut verschieben, weil die Abschlussprüfer Nachweise für die Existenz von Bankguthaben über 1,9 Milliarden Euro auf Treuhandkonten bei zwei asiatischen Banken vermissen.



19. Juni

Wirecard-Chef Braun tritt zurück. Die Wirecard-Aktie stürzt weiter ab.



22. Juni

Wirecard räumt ein, dass die fehlenden 1,9 Milliarden Euro wohl nicht existieren. Ex-Chef Braun wird wegen des Verdachts der Marktmanipulation verhaftet, kommt aber gegen eine Millionenkaution wieder frei. Nach Wirecard-Vorstand Jan Marsalek wird gefahndet.



25. Juni

Wirecard meldet Insolvenz beim Amtsgericht München an.



1. Juli

Die Staatsanwaltschaft durchsucht fünf Gebäude von Wirecard in Deutschland und Österreich.



22. Juli

Braun wird erneut festgenommen, außerdem zwei Ex-Vorstände. Grund ist laut Staatsanwaltschaft der nun "ganz erheblich" erweiterte Tatvorwurf der Bilanz- und Umsatzfälschung seit 2015.



24. August

Der Essenslieferdienst Delivery Hero ersetzt Wirecard im Dax.

Untersuchungsausschuss beantragt

10. September

Grüne, FDP und Linkspartei stellen ihren Antrag auf einen Wirecard-Untersuchungsausschuss des Bundestages vor. Sie wollen insbesondere den Umgang der Bundesregierung und ihrer Behörden mit dem Fall aufklären lassen und fordern umfassende Akteneinsicht. Im Oktober nimmt der Ausschuss seine Arbeit auf und befragt über 100 Zeuginnen und Zeugen - darunter neben Wirtschaftsprüfern und Vertretern von Aufsichtsbehörden auch Ex-Wirecard Chef Braun.



2. Februar 2021

Scholz kündigt eine grundlegende Reform der Bafin an, inklusive personeller Neuaufstellung an der Spitze der Behörde.



20. bis 23. April

Der Untersuchungsausschuss lädt mehrere Mitglieder der Bundesregierung als Zeugen, darunter Altmaier, Scholz und Merkel.



07. Juni

Grüne, Linke und FDP stellen ein Sondervotum zum Untersuchungsausschuss vor. Darin beklagen sie ein "kollektives Aufsichtsversagen" und sehen eine klare politische Verantwortung für den Fall Wirecard.



22. Juni

Der Ausschuss stellt seinen gemeinsamen Abschlussbericht vor. Darin bleibt die Frage nach der politischen Verantwortung ausgespart. Die AfD fordert in einem eigenen Sondervotum Scholz' Rücktritt.



Diese Nachricht wurde am 23.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.