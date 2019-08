Argentinien will sich mit einer Umschuldung finanziell Luft verschaffen.

Finanzminister Lacunza kündigte dazu Verhandlungen mit Inhabern von Staatsanleihen und mit dem Internationalen Währungsfonds an. Er will die Laufzeiten von Bonds und von IWF-Krediten verlängern, um die Zahlungsfähigkeit des Landes zu gewährleisten.



Argentinien steht seit Wochen verstärkt unter Druck durch einen Kursrutsch der heimischen Währung Peso. Diese hat zum Dollar fast 22 Prozent an Wert verloren. Die Notenbank verkaufte erneut massiv Währungsreserven, um den Peso zu stützen.