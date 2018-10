Die Bundesbank hat die Landesregierungen zu einer stärkeren Sparpolitik aufgefordert.

In dem in Frankfurt am Main veröffentlichten Monatsbericht heißt es, vor allem die Pensionsausgaben würden noch einige Zeit lang erheblich steigen. Die bestehenden Rücklagen könnten dies aus heutiger Sicht nicht auffangen. Naheliegend wäre es deshalb, das Pensionsalter für Beamte anzuheben. Um die Einnahmen zu verbessern, schlägt die Bundesbank zudem vor, es den Ländern zu ermöglichen, einen eigenen Zuschlag auf die Einkommenssteuer zu erheben.