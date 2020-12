Erstmals nach Ausbruch der Corona-Pandemie hat der deutsche Aktienmarkt seine Kursverluste komplett ausgeglichen.

Der Aktienindex Dax lag am Vormittag zwischenzeitlich auf einem neuen Rekordhoch über 13.795 Punkten und damit leicht über dem Höchststand im Februar. Händler verwiesen in diesem Zusammenhang auf den Impfstart in der EU und die Einigung auf ein Post-Brexit-Abkommen zwischen der EU und Großbritannien.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.