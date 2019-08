Der FDP-Vorsitzende Lindner hat die Pläne der SPD zur Wiedereinführung der Vermögensteuer verurteilt.

Deutschland sei schon jetzt Vizeweltmeister bei der Steuerbelastung. Mit einer weiteren Steuer würde die SPD den Wirtschaftsstandort bewusst schädigen, sagte Lindner der Funke Mediengruppe. Eine Vermögensteuer belaste die Substanz, die schon einmal als Einkommen versteuert worden sei. Das sei unfair, von den praktischen Problemen bei der Erhebung ganz zu schweigen, meinte Lindner.



Das Präsidium der Sozialdemokraten berät am Vormittag in Berlin über den Vorschlag des kommissarischen Parteivorsitzenden Schäfer-Gümbel. Dieser will seine Pläne für eine Vermögensteuer anschließend gemeinsam mit dem sächsischen Wirtschaftsminister Dulig der Öffentlichkeit vorstellen. Die Steuer soll bei einem Prozent des Vermögens liegen und dem Staat bis zu zehn Milliarden Euro pro Jahr einbringen. Die Koalitionspartner CDU und CSU lehnen das Vorhaben ab.