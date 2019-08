Eine Wiedereinführung der Vermögensteuer ist nach Ansicht des kommissarischen SPD-Fraktionschefs Mützenich notwendig zur Abfederung eines Konjunkturabschwungs.

Die Länder brauchten zusätzliche Mittel und könnten damit auch die Kommunen unterstützen, sagte Mützenich im Deutschlandfunk. Man stehe möglicherweise vor schwierigen wirtschaftlichen Wochen, wenn nicht sogar Jahren, durch den Handelsstreit der USA mit der Volksrepublik China und andere Dinge, die nicht mehr verlässlich funktionierten. Die SPD sei der festen Überzeung, nicht der Markt werde es richten. In der letzten Finanzkrise habe insbesondere der Staat gehandelt, betonte Mützenich.



Auch der kommissarische SPD-Vorsitzende Schäfer-Gümbel verteidigte die Pläne. Etwa 45 Familien in Deutschland besäßen so viel Vermögen wie 50 Prozent der Bundesbürger, sagte er im ZDF.



Die Linke plädierte für ein Investitionsprogramm von mehr als 120 Milliarden Euro pro Jahr. Das berichten die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland unter Berufung auf ein Konzept, das heute vom Parteivorstand verabschiedet werden soll. Mit dem Programm sollten etwa der soziale Wohnungsbau gefördert und der Umweltschutz gestärkt werden, hieß es. Finanziert werden sollten die Pläne unter anderem mit einer neuen Vermögensteuer.



Der FDP-Vorsitzende Lindner warnte vor einer solchen Steuer. Diese würde den Wirtschaftsstandort bewusst schädigen, sagte Lindner der Funke Mediengruppe.