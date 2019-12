Die öffentlichen Haushalte werden einem Bericht zufolge in diesem Jahr erneut einen hohen Überschuss erzielen.

Das schreibt das "Handelsblatt" unter Berufung auf eine interne Vorlage für die Sitzung des Stabilitätsrats von Bund und Ländern am 13. Dezember. Demnach dürften Bund, Länder und Gemeinden am Jahresende einen Überschuss von 39,5 Milliarden Euro verzeichnen. Im vergangenen Jahr hatte das Plus bei 45,3 Milliarden Euro gelegen. Wie es weiter heißt, wird erwartet, dass der Überschuss im kommenden Jahr deutlich auf 4,5 Milliarden Euro zurückgeht. Danach rechnen die Experten mit einem leichten Minus. Ursachen für den Rückgang seien finanzielle Au+++swirkungen von Vorhaben des Koalitionsvertrags, unter anderem die teilweise Abschaffung des Solidaritätszuschlags.