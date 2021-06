Zum ersten Mal ist in Deutschland in einem Quartal die öffentliche Verschuldung über 2,2 Billionen Euro gestiegen.

Dies teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Vor allem die Ausgaben für die Corona-Krisenmaßnahmen hätten die Schulden in die Höhe getrieben. Im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres bedeutete das nach Angaben des Bundesamtes einen Zuwachs von 12,8 Prozent oder 250 Milliarden Euro.



In die Statistik fließen die Schulden von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherungen am sogenannten nicht-öffentlichen Kreditmarkt ein. Den höchsten Zuwachs verzeichnete der Bund mit einem Plus von zwei Prozent. Auf diesen entfiel mit 1,43 Billionen Euro auch der größte Anteil an den Gesamtschulden.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.