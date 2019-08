Die kommissarische SPD-Vorsitzende Schwesig hat die Pläne der Sozialdemokraten für eine Wiedereinführung einer Vermögensteuer verteidigt.

Es gehe darum, dass Multimillionäre ihren Beitrag für die Zukunft leisten sollten, sagte Schwesig im ARD-Fernsehen. In kaum einen anderen Land der Europäischen Union sei die Vermögensbesteuerung so gering wie in Deutschland, dabei sei die Vermögensungleichheit hierzulande am größten. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Jung, erklärte hingegen, eine solche Steuer stehe im Widerspruch zu den Vereinbarungen der Großen Koalition.



Die SPD-Führung will ihr Konzept morgen im Präsidium vorstellen. Die Vermögensteuer wird in Deutschland seit 1997 nicht mehr erhoben.