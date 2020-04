Seit Anfang April gilt das neue Gesetz der Bundesregierung. Demnach können Verbraucher die Bedienung solcher Kredite maximal von April bis Juni aussetzen Die Darlehensverträge müssen allerdings vor dem 15. März 2020 abgeschlossen worden sein.

Vorschläge der Bank genau prüfen

Die Bundesregierung will so beispielsweise Immobilienbesitzer dabei unterstützen, die Covid-19-Pandemie finanziell zu überstehen. Wer wegen Kurzarbeit oder Jobverlust die monatlichen Raten für Haus oder Wohnung nicht zahlen kann, sollte so früh wie möglich mit der Bank in Kontakt treten, rät Alexander Krolzik von der Verbraucherzentrale Hamburg:

"Also nicht den Kopf in den Sand stecken und einfach nicht zahlen, sondern sich direkt an die Bank wenden und dort mitteilen, dass Sie eben aufgrund der Corona-Krise keine Einnahmen oder weniger Einnahmen haben und die Situation Ihre Lebensführung bedroht."

Vorgesehen ist, dass die Tilgung dann verschoben werden kann und sich der Kreditvertrag um die ausgesetzten Monate verlängert. Außer die Bank macht einen neuen Vorschlag, beispielsweise für einen neuen Kreditvertrag. Hier sollten Verbraucherinnen und Verbraucher aber darauf achten, dass dieser auch in ihrem Sinne ausfällt. Neue Vereinbarungen könnten etwa dann nachteilig sein, wenn man eigentlich plane, in den nächsten Jahren oder Monaten zu verkaufen und durch den neuen Vertrag über einen langen Zeitraum gebunden wird, betont Krolzik:

"Aber da muss man wirklich ganz genau prüfen, was bietet die Bank mir eigentlich an. Hat das Vor- oder Nachteile? Beides ist möglich, deswegen sollte man sich das sehr genau ansehen."

Stundung der Rate an Voraussetzungen gebunden

Voraussetzung für eine Stundung sind außergewöhnliche Einnahmeausfälle aufgrund der Covid-19-Pandemie. Wie weist man diese zurzeit am besten nach? Auch hier rät die Verbraucherzentrale Hamburg, das Gespräch mit der Bank zu suchen:

"Die Frage ist, welche Unterlagen hat man zu diesem Zeitpunkt schon. Also man muss es erstmal glaubhaft machen und später kann man das natürlich immer beweisen zum Beispiel mit entsprechenden Bescheiden über Kurzarbeit."

Generell geht Krolzik nicht davon aus, dass Immobilienbesitzern viele Steine in den Weg gelegt werden. Viele Banken hätten ein gewisses Entgegenkommen signalisiert. Einige Institute hatten schon vor Inkrafttreten des neuen Gesetzes ihren Kunden angeboten, die Tilgung von Darlehen auszusetzen. Laut dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband hätten bereits vor dem 1. April 2020 über 100.000 Menschen das Angebot in Anspruch genommen.