Herbst-Steuerschätzung (Silas Stein / dpa / Silas Stein )

Bund, Länder und Gemeinden können in den nächsten Jahren mit deutlich höheren Steuereinnahmen rechnen als noch im Mai erwartet. Der Arbeitskreis Steuerschätzung geht in seiner Prognose für 2022 bis 2026 davon aus, dass der Staat in diesem Fünf-Jahres-Zeitraum ingesamt 126,4 Milliarden Euro mehr einkalkulieren kann. Allein auf den Bund entfallen davon rund 47,5 Milliarden Euro. In diesem Jahr sollen die Steuereinnahmen allerdings um 1,7 Milliarden Euro geringer ausfallen als vorhergesagt.

Ein Grund für die steigenden Steuereinnahmen ist unter anderem die hohe Inflation. Auch die Beschäftigtenzahl hat einen positiven Einfluss auf die Steuereinnahmen.

Bundesfinanzminister Lindner sagte bei der Vorstellung der Prognose in Berlin, die Ergebnisse seien getragen von einem robusten Arbeitsmarkt und einer insgesamt guten Entwicklung der Unternehmensgewinne. Allerdings seien die aktuellen Schätzergebnisse geprägt von "hoher Unsicherheit". Der FDP-Politiker betonte, die Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung seien groß, insbesondere mit Blick auf mögliche Engpässe in der Energieversorgung. Lindner machte deutlich: "Spielräume für zusätzliche Aufgaben gibt es keine."

SPD, FDP und Opposition stellen Forderungen

SPD-Fraktionsvize Post sagte dagegen, die Spielräume wolle und werde man zur Finanzierung der im Koalitionsvertrag verankerten Vorhaben nutzen. Insbesondere die Kindergrundsicherung müsse zeitnah in die finanzielle Planung mit einbezogen werden. Der Grünen-Haushaltsexperte Kindler erklärte, die Steuerschätzung sei "ein Appell für eine aktive Finanzpolitik". Es sei richtig, jetzt die Bevölkerung und Wirtschaft angesichts der Rezession und der fossilen Inflation zu unterstützen und in die klimaneutrale Zukunft zu investieren.

Die Opposition mahnte weitere Entlastungsschritte an. Die Ampel könne und müsse schnellere und umfangreichere Krisenhilfe für Bürger und Unternehmen leisten als bisher geplant, forderte der Unions-Haushaltspolitiker Haase. Er nannte unter anderem ein Vorziehen der Energiepreisbremsen auf Januar oder zusätzliche Abschlagszahlungen. AfD-Fraktionschefin Weidel verlangte deutliche Senkungen der Mehrwertsteuer und der Energiesteuern. Der Linke-Finanzpolitiker Görke forderte Lindner auf, die Einnahmeseite zu verbessern. Nötig sei eine Vermögensabgabe für Milliardäre und Multimillionäre.

Kommunen beklagen unsichere Prognose

Der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen sieht in der Prognose der Steuerschätzer keine belastbare Grundlage. Hauptgeschäftsführer Sommer sagte, selten sei eine Schätzung so unsicher gewesen. Von den Steuermehreinnahmen werde für die Kommunen nicht ein Cent übrig bleiben. Die Kosten der Krise würden um ein Vielfaches höher zu Buche schlagen. Die Kommunen bräuchten eine weitreichende Unterstützung des Bundes und der Länder um handlungsfähig zu bleiben.

Grundlage für den Haushalt

Die Steuerschätzung ist Grundlage für den Haushalt im kommenden Jahr. Das Zahlenwerk soll auch den Spielraum abbilden für die Anfang November anstehenden Beratungen von Bund und Ländern über weitere Entlastungen bei den Energiepreisen. Dabei geht es unter anderem um die Finanzierung einer Gaspreisbremse und eines Nachfolgemodells für das Neun-Euro-Ticket im öffentlichen Personennahverkehr.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.