Der Grünen-Europaabgeordnete Häusling hat angesichts der Dürre einen Risikofonds auf europäischer Ebene gefordert.

Häusling sagte im Deutschlandfunk, der Klimawandel bringe die Landwirtschaft europaweit in Bedrängnis. Extreme Wetterperioden seien in Zukunft regelmäßig zu erwarten. Man dürfe die Bauern in diesen Situationen nicht alleine lassen, meinte Häusling. In Bezug auf die aktuelle Dürre hält Häusling finanzielle Hilfen des Bundes zur Kompensation der Schäden für unerlässlich. Einige Betriebe seien in ihrer Existenz bedroht. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner will den Erntebericht heute ins Kabinett einbringen und bewerten, ob die Schäden aufgrund der langanhaltenden Trockenheit ein "nationales Ausmaß" erreichen. Diese Einstufung ist Voraussetzung für Hilfen vom Bund. Der Bauernverband hat mehrfach eine Milliarde Euro gefordert.