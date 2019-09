Die Bemühungen um eine Rettung des britischen Reisekonzerns Thomas Cook sind gescheitert.

Das Unternehmen teilte nach Gesprächen mit Banken und Gläubigern in der Nacht mit, man habe vor Gericht einen Insolvenzantrag gestellt. Die britische Flugbehörde erklärte, alle über Thomas Cook gebuchten Flüge seien gestrichen worden. Man starte deshalb eine Rückholaktion für im Ausland gestrandete Urlauber. Betroffen sind rund 600.000 Touristen, darunter zehntausende Bundesbürger. Die deutsche Konzerntochter Condor hatte in der Nacht per Twitter versichert, ihren Flugbetrieb aufrecht zu erhalten.



Thomas Cook war durch eine milliardenschwere Abschreibung auf ein britisches Tochterunternehmen in Schwierigkeiten geraten. Außerdem leidet der Konzern unter Einbußen im Reisegeschäft, dem angekündigten Brexit sowie dem Wertverlust des Pfundes.