Der Reichstag bei Nacht in Berlin (picture alliance / dpa / Marcel Ibold)

Das Parlament stimmte mit den Stimmen der Ampelkoalition und auch der Linken für das Gesetz, mit dem der Bund die erwarteten Einnahmeausfälle der Länder von 2,5 Milliarden Euro trägt. Das Neun-Euro-Monatsticket soll ab Juni für ein Vierteljahr im gesamten Nahverkehr gelten. Ebenfalls für drei Monate wird die Energiesteuer für Kraftstoffe gesenkt. Der Bund verzichtet auf etwa drei Milliarden Euro, um dadurch Benzin und Diesel günstiger zu machen.

Auch eine Reihe weiterer Vorhaben passierten am Abend das Parlament. So werden Sanktionen gegen Empfänger von Sozialleistungen für ein Jahr weitgehend aufgehoben. Beschlossen wurde auch der Corona-Pflegebonus in Höhe von 2.500 Euro für die mehr als 1,5 Millionen Pflegekräfte in Deutschland. Ebenfalls verabschiedet wurde eine Neuregelung, nach der Apotheken künftig neben der Corona-Impfung auch eine Impfung gegen Grippe durchführen dürfen. Außerdem beschlossen die Abgeordneten ein Gesetz, das die Jagd auf das Vermögen russischer Oligarchen in Deutschland erleichtern soll.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.