Argentinien hat sich mit seinen Gläubigern auf eine Umschuldung geeinigt.

Man habe mit den Gläubigergruppen eine Vereinbarung getroffen, die es möglich mache, dem Land einen erheblichen Schuldenerlass zu gewährleisten, teilte das Wirtschaftsministerium in Buenos Aires mit. So seien die Zahlungstermine für die Anleihen angepasst worden.



Die Schulden der zweitgrößten Volkswirtschaft Südamerikas galten zu den aktuellen Bedingungen als nicht mehr tragfähig. Argentinien hatte von seinen privaten Gläubigern gefordert, auf einen Teil ihrer Forderungen von umgerechnet rund 66 Milliarden US-Dollar zu verzichten. Der Internationale Währungsfonds hatte zuvor einen bedeutenden Beitrag der privaten Gläubiger verlangt.



Argentinien steckt in einer schweren Finanz- und Wirtschaftskrise. Die Inflationsrate betrug zuletzt mehr als 50 Prozent.