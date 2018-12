Die Börse Euronext will die Börse in Oslo kaufen.

Man habe ein offizielles Angebot in Höhe von 625 Millionen Euro unterbreitet, teilte Euronext in Amsterdam mit. Die Mehrländerbörse sei an den Verwaltungsrat der Osloer Börse herangetreten, um seine Zustimmung zu erhalten, hieß es.