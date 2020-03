Aus Sorge vor den wirtschaftlichen Folgen der Ausbreitung des Coronavirus und des Ölpreisverfalls hat es weltweit an den Aktienmärkten starke Kursverluste gegeben.

An der Börse in Frankfurt am Main verlor der Deutsche Aktienindex fast acht Prozent und schloss mit 10.625 Punkten. Dies ist der größte prozentuale Tagesverlust seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Auch an den Handelsplätzen in London und Paris gab es Verluste in ähnlicher Größenordnung. In Japan schloss der Nikkei-Index rund fünf Prozent schwächer. An der Wall Street in New York notiert der Dow Jones Index rund sechs Prozent niedriger.



Angesichts eines Streits zwischen wichtigen Förderländern gab der Ölpreis zwischenzeitlich um 30 Prozent nach. Saudi-Arabien hat angedroht, seine Produktion auszuweiten, um seinen Marktanteil zu vergrößern.