Die Londoner Börse hat das Übernahmeangebot aus Hongkong offiziell abgelehnt.

Der Aufsichtsrat habe einstimmig beschlossen, die Offerte von umgerechnet 36 Milliarden Euro zurückzuweisen, teilte die "London Stock Exchange" in der Hauptstadt mit. Zur Begründung hieß es, die Geschäftsführung sehe fundamentale Probleme hinsichtlich Strategie und Machbarkeit des Vorhabens. Zudem wurde die ungewöhnliche Leitungsstruktur der "Hong Kong Exchange" sowie deren Beziehung zur Regierung in Peking kritisiert. Die Londoner Börse hatte das Übernahmeangebot der Chinesen am Mittwoch bekanntgegeben.