Jeremy Hunt, britischer Finanzminister. (IMAGO / ZUMA Wire / Tayfun Salci)

Entgegen den ursprünglichen Plänen seines entlassenen Amtsvorgängers Kwarteng sollen nun nicht mehr Kredite aufgenommen werden, um Steuern zu senken. Vielmehr sollen die Staatseinnahmen erhöht werden, und zwar um 32 Milliarden Pfund pro Jahr. Hunt hatte am Mittag erste Details genannt. So soll unter anderem die Laufzeit des staatlichen Energiepreisdeckels verkürzt werden. Premierministerin Truss rechtfertigte die Kehrtwende ihrer Regierung in der Finanz- und Steuerpolitik. Das britische Volk wünsche sich Stabilität, schrieb die konservative Politikerin auf Twitter. Man müsse sich den Herausforderungen stellen, nachdem sich die wirtschaftlichen Bedingungen verschlechtert hätten. Infolge des kreditfinanzierten Wachstumsprogramms der konservativen Regierung war es am britischen Finanzmarkt zur Verwerfungen gekommen. Die Notenbank musste intervenieren.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.