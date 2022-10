Jeremy Hunt stellt sein neues Programm vor. (IMAGO / ZUMA Wire / Tayfun Salci)

Das bekräftigte Hunt am späten Nachmittag in einer Sitzung des Unterhauses in London. Es gehe darum, Vertrauen und Stabilität wiederherzustellen. Hunt kündigte an, es werde weitere schwierige Entscheidungen über Steuern und Abgaben geben.

Ersten Details zufolge sollen die Maßnahmen zusätzliche Staatseinnahmen in Höhe von 32 Milliarden Pfund pro Jahr bringen. Zuvor hatte das Parlament in einer Dringlichkeitssitzung kontrovers über die neuen Pläne der Regierung diskutiert.

Premierminsterin Truss ließ sich zunächst von der Vorsitzenden des Unterhauses, Mordaunt, vertreten und stieß erst später zu der Debatte dazu. Der Vorsitzende der oppostionellen Labour-Partei, Starmer, sprach von einem Führungsvakuum. Der Chef Liberaldemokraten, Davey, warf Truss vor, die britische Wirtschaft in den Ruin zu treiben.

Truss hatte ursprünglich ein Wachstumsprogramm und Steuersenkungen angekündigt, die durch eine massive Ausweitung der Staatsverschuldung hätten finanziert werden sollen. Am britischen Finanzmarkt war es in der Folge zu Verwerfungen gekommen. Die Notenbank musste einschreiten. Finanzminister Kwarteng wurde entlassen.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.