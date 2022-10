Bei Twitter schrieb der konservative Politiker, Premierministerin Truss habe ihn dazu aufgefordert und er habe das akzeptiert. Hintergrund ist das milliardenschwere Steuersenkungspaket der Regierung, das zu Unruhe an den Finanzmärkten und zu massivem Unmut in den Reihen der Tory-Partei geführt hatte. Weil es keinen Plan zur Gegenfinanzierung gab, verlor das Pfund im Verhältnis zum US-Dollar deutlich an Wert. Die Bank of England musste eingreifen und legte ein Anleihenkaufprogramm im Wert von 65 Milliarden Pfund auf.

Truss will noch am Nachmittag vor die Presse treten. Erwartet wird, dass sie dabei eine weitere Kehrtwende von den kürzlich verkündeten Steuerplänen ihrer Regierung vollziehen wird. Vor kurzem hatte sie nach Kritik bereits die angekündigte Streichung des Spitzensteuersatzes zurückgenommen.

